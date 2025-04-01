鉅亨速報 - Factset 最新調查：Block, Inc. Class AXYZ-US的目標價調降至90元，幅度約4.26%
鉅亨網新聞中心 2025-04-01 20:15
根據FactSet最新調查，共39位分析師，對Block, Inc. Class A(XYZ-US)提出目標價估值：中位數由94元下修至90元，調降幅度4.26%。其中最高估值125元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有46位分析師給予Block, Inc. Class A評價：積極樂觀38位、保持中立5位、保守悲觀3位。
Block, Inc. Class A今(1日)收盤價為54.345元。近5日股價下跌4.26%，標普指數下跌2.7%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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