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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Block, Inc. Class AXYZ-US的目標價調降至104元，幅度約4.15%

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Block, Inc. Class A(XYZ-US)提出目標價估值：中位數由108.5元下修至104元，調降幅度4.15%。其中最高估值125元，最低估值63元。

綜合評級 - 共有44位分析師給予Block, Inc. Class A評價：積極樂觀33位、保持中立8位、保守悲觀3位。

Block, Inc. Class A今(22日)收盤價為68.29元。近5日股價下跌4.15%，標普指數上漲0.04%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股XYZ市場預估目標價

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Block, Inc. Class A68.22-17.85%

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