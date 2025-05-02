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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至1.24元，預估目標價為152.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.24元，其中最高估值1.53元，最低估值0.64元，預估目標價為152.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.53(1.38)3.054.085.45
最低值0.64(0.64)1.261.972.59
平均值1.17(1.04)2.23.284.37
中位數1.24(1.09)2.263.394.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.37億25.95億33.23億37.82億
最低值17.15億21.77億26.56億31.03億
平均值18.26億23.45億29.68億36.04億
中位數18.29億23.64億30.02億37.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.36-0.78-0.97-0.56-2.69
營業收入2.29億4.85億6.67億8.04億13.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRDDT

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