鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至1.24元，預估目標價為152.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.24元，其中最高估值1.53元，最低估值0.64元，預估目標價為152.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.53(1.38)
|3.05
|4.08
|5.45
|最低值
|0.64(0.64)
|1.26
|1.97
|2.59
|平均值
|1.17(1.04)
|2.2
|3.28
|4.37
|中位數
|1.24(1.09)
|2.26
|3.39
|4.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.37億
|25.95億
|33.23億
|37.82億
|最低值
|17.15億
|21.77億
|26.56億
|31.03億
|平均值
|18.26億
|23.45億
|29.68億
|36.04億
|中位數
|18.29億
|23.64億
|30.02億
|37.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.36
|-0.78
|-0.97
|-0.56
|-2.69
|營業收入
|2.29億
|4.85億
|6.67億
|8.04億
|13.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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