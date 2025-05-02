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博而美攜訊聯細胞智藥進軍醫美、牙科上萬家院所 擴大外泌體應用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-02 15:59

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訊聯細胞智藥董事長蔡政憲(左)、博而美國際總經理胡思元(右)。(圖：訊聯細胞智藥)

醫材代理廠博而美與訊聯細胞智藥 (7808-TW) 今 (2) 日宣布，雙方攜手合作，博而美獨家代理訊聯細胞智藥 ANiKINE 外泌體系列產品，進軍全台醫美及牙科共上萬家院所。 

博而美致力引進最先進的醫療設備，包括醫美、牙科、影像血管與大外科，透過設備銷售與原廠認證的專業維護服務，協助院所建構安全的醫療環境。 


博而美指出，此次與訊聯細胞智藥合作外泌體 ANiKINE 相關醫療應用與市場的布局，結合先進技術與高標醫療服務，並導入全台上萬家醫療通路，擴大外泌體在醫學美容與牙科修復的領域。 

訊聯細胞智藥指出，外泌體原料 ANiKINE (Mono ID: 38293) 已納入台灣衛福部食藥署「化粧品產品登錄平台」系統資料庫，並取得國際妝品原料 INCI 認證，具備合規安全基礎。  

ANiKINE 對於皮膚修復、齒槽骨手術、植牙術後修復皆有潛力。皮膚科醫師李承鴻表示，ANiKINE 外泌體系列產品，有望成為醫美療程中的「Game Changer」，可縮短修復期，也能帶來更持久的肌膚修復與改善成效。 

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訊聯細胞智藥外泌體博而美醫美牙科

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