【量大強漲股整理】台股日線連五紅，迎接五月份五大重點明星股大公開!
鉅亨研報 2025-05-02 18:03
加權指數今日開高走高，終場上漲 552.61 點，收在 20787.64 點，成交量 3266.58 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 387.73 億元，投信買超 8.62 億元，自營商賣超 10.57 億元，三大法人合計買超 385.78 億元，其中，投信由賣轉買，自營商連續四日賣超，外資則由賣轉買。
(MSFT-US)微軟與 (META-US)Meta 公布優於市場預期的財報後，提振市場信心，美股四大指數昨日全面收高，儘管市場仍籠罩在川普可能重啟貿易戰的陰影下，兩大科技巨頭的亮眼表現顯著緩解了外界對 AI、雲端及廣告支出放緩的疑慮，微軟與 Meta 股價分別飆漲超過 7% 與 4%，帶動那斯達克指數大漲 1.5%，標普 500 指數收高逾 0.6%，道瓊指數則小幅上揚約 0.2%，連續第八個交易日收紅，創下年內最長連漲紀錄，市場關注的焦點也轉向其他重量級科技股，(AAPL-US) 蘋果於昨日盤後發布財報，儘管受惠於 iPhone 銷售強勁，整體表現優於預期，但服務部門收入不如預期，拖累股價盤後下滑，(AMZN-US)亞馬遜第二季財報則顯示獲利未達市場預期，亦導致股價盤後走低，除了企業財報，經濟數據亦牽動投資人情緒，美國第一季 GDP 意外萎縮 0.3%，顯示經濟動能轉弱，引發市場對未來景氣走勢的擔憂，不過，川普貿易政策可能出現軟化跡象，成為市場支撐力量之一，北京方面透露，美方近期有意恢復與中國的貿易談判，儘管白宮仍強調中方需先展現誠意，外界預期，美國政府最快將公布首份貿易協議，為市場注入更多變數，就業市場方面，截至 4 月底，美國初領失業救濟人數升至兩個月高點，續領人數更攀升至 2021 年 11 月以來新高，顯示勞動市場逐步疲軟，亦加重市場對即將出爐的非農就業報告的關注，未來數據走向將是聯準會調整利率政策的重要依據之一。
台股在 (2330-TW) 台積電強勢領漲下，今日展現強勁反彈氣勢，大盤終場大漲 552.61 點，收在 20787.64 點，成交值放大至 3266.58 億元，價量齊揚的走勢顯示買盤積極回籠，台積電股價上漲 42 元、漲幅達 4.63%，不僅推升電子族群全面走揚，也帶動金融、重電等權值股齊步上攻，大盤積極回補 4 月初川普政策引發的利空缺口，產業面來看，今日漲勢主要集中在電子與傳產股，若從概念股觀察，則以與美國科技巨頭如 (MSFT-US) 微軟等供應鏈相關個股最為吸睛，AI、高效運算及雲端題材再度獲得資金青睞，此外，隨著總統就職典禮將滿一周年，總統賴清德去年宣示推動的「五大信賴產業」——半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊，也成為市場資金關注焦點，相關族群今日普遍走強，展現政策預期行情，籌碼方面，三大法人合計買超 385.78 億元，外資轉為大幅買超 387.73 億元，成為市場反彈主力，投信則轉賣為買，買超 8.62 億元，自營商連四日賣超，今日金額為 10.57 億元，顯示籌碼面已明顯轉趨正面，隨著國際股市氣氛回溫、「520 行情」啟動，加上國安基金護盤、企業財報與國際安全科技展等多重利多帶動，台股後市可望延續多頭態勢，相關政策受惠族群與 AI、半導體供應鏈概念股將持續成為市場焦點，個股持續表現。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 4.63%，收在 950 元，五一勞動節休市期間，(TSM-US) 台積電 ADR 累計上漲約 5%，今早跳空開高，一舉大漲 30 元至 938 元，率先回測 4 月 2 日低點，幾乎完全回補 4 月 7 日因川普政策風險造成的大跳空缺口，成功帶動大盤強勢上攻，激勵市場信心明顯回溫；(2317-TW) 鴻海，上漲 4.24%，收在 147.5 元，受惠於 AI 伺服器訂單挹注，今年營運動能加快，投信至 4 月 30 日連續五個交易日買超，共買進 11387 張，進一步增添多頭氣勢。；(2454-TW) 聯發科，下跌 3.70%，收在 1300 元，第一季每股盈餘達 18.43 元，表現優於原先預期目標，展望第二季，公司預估營收將與第一季相當，但對下半年需求前景仍抱持審慎態度，因不確定因素依然存在。
(4303-TW) 信立，上漲 9.99%，收在 82.6 元，公司公布 3 月合併營收為 7,556.8 萬元，較上月減少 10.74%，但較去年同期大幅成長 270.81%；累計第一季合併營收達 2.24 億元，年增 327.85%，刷新歷年同期紀錄。信立指出，營收大幅成長主要受惠於去年 9 月完成與子公司普大應材的合併，綜效逐步展現。
(8033-TW) 雷虎，上漲 3.73%，收在 63.9 元，公司自結 3 月合併營收為 1.14 億元，年增 48%；稅後純益達 1,900 萬元，較去年同期大幅成長 273%，每股盈餘為 0.12 元。
(1584-TW) 精鋼，上漲 2.59%，收在 29.75 元，首季獲利呈現小幅成長，單季每股盈餘為 0.27 元，展望第二季，市場關注焦點仍聚焦於供應鏈調整、轉單效應及關稅政策變動對營運可能帶來的影響。
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(4931-TW) 新盛力，強勢噴出亮燈漲停! 大漲 + 9.89%，收在 91.1 元，3 月營收達 2.08 億元，較上月下滑 15%，但較去年同期成長 34.2%，累計今年第一季營收為 6.56 億元，年增 24.9%，公司表示，營收成長主要受惠於 AI 伺服器出貨穩健增加，受惠於 AI 資料中心對 BBU 備援電池需求激增，帶動今年營運強勁成長。儘管面臨美國關稅壓力，受惠於 90 天寬限期，第二季客戶加速拉貨，業績有望大幅攀升。
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