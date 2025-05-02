【量大強漲股整理】台股日線連五紅，迎接五月份五大重點明星股大公開!

鉅亨研報 2025-05-02 18:03

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 387.73 億元，投信買超 8.62 億元，自營商賣超 10.57 億元，三大法人合計買超 385.78 億元，其中，投信由賣轉買，自營商連續四日賣超，外資則由賣轉買。

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台股在 (2330-TW) 台積電強勢領漲下，今日展現強勁反彈氣勢，大盤終場大漲 552.61 點，收在 20787.64 點，成交值放大至 3266.58 億元，價量齊揚的走勢顯示買盤積極回籠，台積電股價上漲 42 元、漲幅達 4.63%，不僅推升電子族群全面走揚，也帶動金融、重電等權值股齊步上攻，大盤積極回補 4 月初川普政策引發的利空缺口，產業面來看，今日漲勢主要集中在電子與傳產股，若從概念股觀察，則以與美國科技巨頭如 (MSFT-US) 微軟等供應鏈相關個股最為吸睛，AI、高效運算及雲端題材再度獲得資金青睞，此外，隨著總統就職典禮將滿一周年，總統賴清德去年宣示推動的「五大信賴產業」——半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊，也成為市場資金關注焦點，相關族群今日普遍走強，展現政策預期行情，籌碼方面，三大法人合計買超 385.78 億元，外資轉為大幅買超 387.73 億元，成為市場反彈主力，投信則轉賣為買，買超 8.62 億元，自營商連四日賣超，今日金額為 10.57 億元，顯示籌碼面已明顯轉趨正面，隨著國際股市氣氛回溫、「520 行情」啟動，加上國安基金護盤、企業財報與國際安全科技展等多重利多帶動，台股後市可望延續多頭態勢，相關政策受惠族群與 AI、半導體供應鏈概念股將持續成為市場焦點，個股持續表現。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 4.63%，收在 950 元，五一勞動節休市期間，(TSM-US) 台積電 ADR 累計上漲約 5%，今早跳空開高，一舉大漲 30 元至 938 元，率先回測 4 月 2 日低點，幾乎完全回補 4 月 7 日因川普政策風險造成的大跳空缺口，成功帶動大盤強勢上攻，激勵市場信心明顯回溫；(2317-TW) 鴻海，上漲 4.24%，收在 147.5 元，受惠於 AI 伺服器訂單挹注，今年營運動能加快，投信至 4 月 30 日連續五個交易日買超，共買進 11387 張，進一步增添多頭氣勢。；(2454-TW) 聯發科，下跌 3.70%，收在 1300 元，第一季每股盈餘達 18.43 元，表現優於原先預期目標，展望第二季，公司預估營收將與第一季相當，但對下半年需求前景仍抱持審慎態度，因不確定因素依然存在。

(4303-TW) 信立，上漲 9.99%，收在 82.6 元，公司公布 3 月合併營收為 7,556.8 萬元，較上月減少 10.74%，但較去年同期大幅成長 270.81%；累計第一季合併營收達 2.24 億元，年增 327.85%，刷新歷年同期紀錄。信立指出，營收大幅成長主要受惠於去年 9 月完成與子公司普大應材的合併，綜效逐步展現。

(8033-TW) 雷虎，上漲 3.73%，收在 63.9 元，公司自結 3 月合併營收為 1.14 億元，年增 48%；稅後純益達 1,900 萬元，較去年同期大幅成長 273%，每股盈餘為 0.12 元。

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(4931-TW) 新盛力，強勢噴出亮燈漲停! 大漲 + 9.89%，收在 91.1 元，3 月營收達 2.08 億元，較上月下滑 15%，但較去年同期成長 34.2%，累計今年第一季營收為 6.56 億元，年增 24.9%，公司表示，營收成長主要受惠於 AI 伺服器出貨穩健增加，受惠於 AI 資料中心對 BBU 備援電池需求激增，帶動今年營運強勁成長。儘管面臨美國關稅壓力，受惠於 90 天寬限期，第二季客戶加速拉貨，業績有望大幅攀升。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師