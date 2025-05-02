〈達發法說〉PAM4 DSP客戶數量再增加 TIA今年起搭配出貨

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-02 17:20

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聯發科 (2454-TW) 旗下達發 (6526-TW) 今 (2) 日召開法說會，執行副總暨發言人謝孟翰表示，今年除了 PAM4 DSP 出貨量持續增長，次晶片光學產品轉阻放大器 (TIA)也有機會開始搭配出貨，達到可提供光通訊模組中的全套電晶片方案的目標。

謝孟翰說，隨著多款語言模型的推出，AI 應用逐步從公有雲和資料中心延伸至 Edge AI，50G 與 100G SerDes 技術的產品需求延續性比公司原先預期來的更長。

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達發是 PAM4 DSP 核心電晶片供應商，直接客戶為光模組廠商，終端客戶是雲端服務供應商 (CSP)，達發於 2024 年初正式進入相關市場，並成功將產品導入雲端服務提供商體系。

謝孟翰預期，達發今年光通訊相關產品主要成長動能來自兩大方向，首先是 PAM4 DSP 既有技術單通道 50G SerDes 客戶群持續擴大；其二為週邊搭配使用的次晶片光學產品轉阻放大器 (TIA)。