達發推旗艦無線AI音訊晶片 終端明年Q1上市

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-30 17:20

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聯發科 (2454-TW) 旗下達發 (6526-TW) 今 (30) 日宣布，旗艦級無線音訊晶片 AB1595 具備簡化 IC 用量、AI 演算法、動態降噪等優勢，已獲得客戶採用，預計終端產品將在明年第一季上市。

達發指出，新品將需要多顆晶片才能完成的重要功能整合在單顆系統單晶片 (SoC)，並可達到微軟 Teams Open Office 商務用認證水平，為業界創舉，同時可透過與 10 個麥克風的協同處理，搭配 AI 演算技術，大幅優化人聲噪音抑制效果，還能顯著提升環境降噪的深度與頻寬，以進行自適應校正，透過即時動態降噪調適，適應不同的佩戴行為，達到持續穩定的降噪效果。

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達發說，新品綜合公司在無線通訊、AI 音訊與助輔聽音訊三大技術多年來所累積的實力，克服諸多嚴苛挑戰，以回應客戶群所需的各種需求，加速客戶推出讓消費者更舒適、更接近自然對話、更高品質體驗的各種 AI 音訊產品。

達發資深副總楊裕全指出，AB1595 不僅是公司第一款內建 AI 硬體加速器之旗艦級 AI 音訊晶片，更是提供給客戶同一開發平台上的第五代晶片。達發有完整的軟體開發套件 (SDK) 方案，可協助客戶於前幾代開發過的元件可重複使用，並與 AB1595 快速整合，降低開發成本與上手時間。

此外，達發平台也具備完整聲學設計建議方案，包含客製化軟體、硬體參考建議與工具，可幫助客戶加速開發出具差異化的終端產品。

達發旗艦新晶片將商務級桿式指向式收音的商務頭戴耳機且同時具備微軟 Teams Open Office 認證的嚴格通話品質標準，落實在消費型無桿式 (boomless)、無特定方位收音的頭戴型耳機，透過與最多雙耳可達十個麥克風協同偵測開放式音源，再由 AI 演算法精準判讀辨識口說音源、環境音源，實現商務級通話品質。

與消費等級頭戴式耳機相比，AB1595 能針對「人聲噪音抑制」從降低 10 分貝最低可降至 40 分貝的處理性能，尤其是在吵雜的辦公室、咖啡廳等環境中，更能有效地優化通話品質，讓商用等級的對話功能也能在消費型耳機上實現。

AB1595 也提供實時自適應主動降噪 (Full Adaptive ANC)，具備實時自適應主動式降噪功能可顯著提升環境降噪的深度與頻寬，能進一步偵測使用者的配戴鬆緊度、密合度，進行自適應校正，可根據使用者佩戴狀況及不同環境噪音類型自動調整內部濾波器設定，在擁有最佳降噪效果的同時平衡降噪所帶來的耳悶感，給使用者最舒適的佩戴及聆聽體驗。

AB1595 也具備 AI 現場對話清晰聆聽 (AI Conversation De-Noising)，在佩戴耳機時，嘈雜環境中仍可清晰聆聽到對方說話內容，如搭飛機時、棒球場、捷運上。