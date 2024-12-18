達發無線市場需求看旺 估明年頭戴式耳機成長最強

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-18 17:32

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聯發科 (2454-TW) 旗下達發 (6526-TW) 今 (18) 日舉辦技術分享會，資深副總暨無線通訊事業群總經理楊裕全表示，未來 3-5 年內耳機將朝向跨場景使用 (Hybrid mode) 的趨勢發展，需要 AI 演算法、ANC(主動式)降噪技術等多技術，有利公司持續擴張市佔率，以無線產品應用來看，則看好明年頭戴式耳機成長最強勁。

楊裕全說，達發策略佈局無線藍芽技術已達七年，今年在頭戴式耳機需求成長下，高階 AI 物聯網事業截至第三季營收占比超過 50%，是今年公司主要成長動力來源。

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達發自 2017 年以來，在母公司策略布局下，持續往高階市場、高技術門檻、高價值晶片策略邁進，在無線音訊領域已實踐兩大雙模業界創舉，目前已把藍牙與主動式降噪 (ANC) 功能整併於系統單晶片中 (SOC)，也就是原本由兩顆晶片所分別負責的功能整併到一顆晶片上，是業界首創。

達發也推出電競雙模晶片，把電競專用傳輸協議與藍牙標準傳輸協議的不同傳輸模式同時在一顆晶片中實現，讓電競型耳機除了玩家電競使用外，也可以與手機等設備連線，目前達發在電競市場的市佔率為第一。