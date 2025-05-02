〈焦點股〉美科技巨擘回血助攻 009801、00757急彈登逾1個月新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-02 11:06
美國二大科技巨擘微軟與 Meta 繳出亮麗財報，紓緩川普關稅所引發的經濟擔憂，激勵美股全面走揚，那斯達克指數大漲 1.5%，NYSE FANG+ 指數更是勁揚逾 2%，國內多檔連結美股的海外 ETF 今 (2) 日也響起漲聲，其中，中信美國創新科技 (009801-TW)、統一 FANG+(00757-TW) 盤中市價勁揚 3-4%，均創下 1 個多月新高。
富邦 NASDAQ(00662-TW)、中信 NASDAQ(009800-TW)、元大 S&P500(00646-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、國泰美國道瓊 (00668-TW) 等海外股票型 ETF 都是以追蹤美股三大指數為主，今天盤中漲幅介於 1-3%，表現搶眼。
其他科技主題型的美股 ETF 漲勢尤為強勁，009801 早盤一度大漲 4%，最高觸及 8.62 元，不僅收復對等關稅風暴以來的失土，也創下 1 個多月來新高；00757 盤中強漲超過 3%，最高觸及 96.45 元，相較 4/7 波段低點 76.15 元，短短不到一個月，00757 累計已強彈 26%，劍指站回百元關卡。
此外，永豐美國科技 (00886-TW)、國泰全球品牌 50(00916-TW)、富邦元宇宙 (00903-TW)、國泰北美科技 (00770-TW)、永豐美國 500 大 (00858-TW) 等，追蹤指數成分股都有包含不同比重的 Meta 或微軟，今天同步受惠走高。
中國信託投信表示，微軟日前公告上季財報，營收與獲利雙雙優於預期，主要來自智慧雲端服務營收成長貢獻，尤以 Azure 實現強勁成長，成長了 35% 比預期高出約 4%。其中 Azure AI 表現出色，可望支持微軟未來股價上漲和更持久的成長。
009801 持有微軟 15.3% ，為台灣掛牌的 ETF 中最多。中國信託投信指出，009801 聚焦於兼具創新與獲利能力的美國大型企業，且經理費低，適合看好創新技術與科技巨頭的投資人布局。
00757 十大成分股中包含了美股市值前六大巨頭，蘋果、輝達、微軟、谷歌、亞馬遜、META 全面網羅，加上 ASIC 晶片王博通、串流巨擘 NETFLIX、資安龍頭 CrowdStrike 以及全球資訊服務管理巨頭 ServiceNow。只要全球科技持續日新月異，00757 的成分股就可望一直扮演全球衝鋒部隊。
00757 在追蹤的指數抗跌與受益人節節攀升的雙重加持下，日前總市值規模已突破 500 億元大關，並超車富邦 NASDAQ，躍居規模最大的海外股票 ETF。
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