搶當金融債債主！00933B連7月配出0.082元 年化配息率6.26%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-02 18:09

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領息族照過來！國泰投信旗下的國泰 10Y+ 金融債 ETF (00933B-TW) 目前擁有 11.3 萬名受益人，今 (2) 日公告本月預估配息，第一階段每受益權單位擬配發 0.082 元，連 7 月維持高水準，以 5/2 收盤價 15.72 元換算，單次配息率 0.52%、年化配息率 6.26%，除息日落在 5/19，最後申購日為 5/16，股息將於 6/13 發放。

川普關稅戰未來變數仍多，市場避險情緒升溫，債券成資金避風港，其中又以金融債 ETF 受到法人推崇，摩根士丹利對全球公司債投資人進行年度調查，有 65% 的投資等級債「債主」認為金融業為首選產業，另外，高達 66% 的美國投資等債投資人預期，今年金融債的表現將優於非金融債，00933B 最新受益人數突破 11 萬人，今年以來，基金規模自 758 億元增加至 792 億元 (截至 4 月底)。

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00933B 基金經理人鍾郁婕表示，現階段市場不確定性籠罩，政策高機率說變就變，金融債券 ETF 因有債息機制，具備防禦性質，投資人可以選擇加碼金融債券 ETF 來平衡投資組合波動，金融業受到各國政府嚴格監管，違約率低、信用評等高，發債公司都是體質佳的金融企業，也因此金融債特別受法人大戶喜愛，台積電持有的公司債排名中，名列前茅的多數皆為金融債，重要性及不可取代性顯而易見；以 00933B 來看，追蹤彭博 10 年以上美元金融債券指數，高盛、摩根大通、美國銀行、花旗集團都是成分債之一，倒債風險低。