爭搶芝浦電子競出高價 美蓓亞三美加碼收購價再度高於國巨出價

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-02 12:31

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繼國巨 (2327-TW) 日前宣布對日本感測器廠芝浦電子 (Shibaura Electronics) 公開收購價提高至每股 5400 日元後，日本軸承廠美蓓亞三美 (Minebea Mitsumi) 昨 (1) 日也宣布，提高收購價至每股 5500 日元，再度高於國巨開出的價碼。

對此，國巨在官網上發出新聞稿表示，美蓓亞三美進一步提高收購價格，也證明了芝浦電子的成長潛力，因此國巨目前也正在重新評估對芝浦電子的公開收購要約 (TOB) 的條款和條件，預計 TOB 將於 5 月中旬左右開始。

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國巨強調，相信芝浦電子與國巨的合併將帶來卓越的成長與價值創造，將繼續真誠尋求芝浦領導團隊和特別委員會對此 TOB 的認可，以及公平、透明的流程，以最大限度地提高芝浦所有利益相關者的企業價值。

國巨在 2 月時宣布將以每股 4300 日元公開收購芝浦電子，美蓓亞三美隨後宣布以 4500 日元進行 TOB，被市場認為是白騎士的角色；而國巨在 4 月中也將收購價提高至每股 5400 日元，到昨日美蓓亞三美也跟進提高到 5500 日元。