盤中速報 - IDEXX實驗室(IDXX-US)大漲7.94%，報467.01美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 21:45
IDEXX實驗室(IDXX-US)截至台北時間01日21:30股價上漲34.36美元，報467.01美元，漲幅7.94%，成交量18,896（股），盤中最高價473.23美元、最低價465.39美元。
美股指數盤中表現
IDEXX實驗室(IDXX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.41%
- 近 1 月：+4.03%
- 近 3 月：+2.04%
- 近 6 月：-4.09%
- 今年以來：+4.65%
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 莫德納(MRNA-US)大跌5.54%，報26.96美元
- 盤中速報 - 高知特科技(CTSH-US)大漲5.17%，報77.38美元
- 盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.99%，報241.98美元
- 盤中速報 - 禮來(LLY-US)大跌6.14%，報843.75美元
上一篇
下一篇