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鉅亨速報

盤中速報 - IDEXX實驗室(IDXX-US)大漲7.94%，報467.01美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 21:45


IDEXX實驗室(IDXX-US)截至台北時間01日21:30股價上漲34.36美元，報467.01美元，漲幅7.94%，成交量18,896（股），盤中最高價473.23美元、最低價465.39美元。

美股指數盤中表現

IDEXX實驗室(IDXX-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.41%
  • 近 1 月：+4.03%
  • 近 3 月：+2.04%
  • 近 6 月：-4.09%
  • 今年以來：+4.65%

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