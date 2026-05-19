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盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報11415.99點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間20日01:02，費城半導體上漲113.47點（或1%），暫報11415.99點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.44%
  • 近 1 月：+18.28%
  • 近 3 月：+37.59%
  • 近 6 月：+72.53%
  • 今年以來：+59.57%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲5.09%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.82%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲1.02%；超微半導體(AMD-US)上漲0.98%；安謀控股公司(ARM-US)上漲0.85%。

部分成分股表現相對疲軟，連貫(COHR-US)下跌3.33%；高通(QCOM-US)下跌3.13%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌1.83%；博通(AVGO-US)下跌1.78%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌1.53%。


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費城半導體11487.801.64%
美光科技721.68+5.89%
邁威爾科技172.01+1.82%
思佳訊半導體71.07+1.02%
超微半導體425.095+0.98%
安謀控股公司216.95+0.85%
連貫350.735-3.33%
高通199.22-2.17%
Onto Innovation Inc.251-1.39%
博通415.65-1.20%
萊迪思半導體125.4+1.83%

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