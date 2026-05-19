盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報11415.99點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間20日01:02，費城半導體上漲113.47點（或1%），暫報11415.99點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.44%
- 近 1 月：+18.28%
- 近 3 月：+37.59%
- 近 6 月：+72.53%
- 今年以來：+59.57%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲5.09%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.82%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲1.02%；超微半導體(AMD-US)上漲0.98%；安謀控股公司(ARM-US)上漲0.85%。
部分成分股表現相對疲軟，連貫(COHR-US)下跌3.33%；高通(QCOM-US)下跌3.13%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌1.83%；博通(AVGO-US)下跌1.78%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌1.53%。
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