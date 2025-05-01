關稅來襲？瑞恩航空嗆聲波音：漲價就取消訂單

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-01 21:30

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路透周四 (5/1) 報導，歐洲最大航空公司瑞恩航空 (Ryanair) 警告，若美國對飛機出口徵收新關稅並導致價格上漲，該公司不排除取消現有波音 (BA-US)737 MAX 訂單，甚至考慮轉向其他飛機供應商，包括潛在的中國製造商。

瑞恩航空執行長歐萊瑞 (Michael O"Leary) 於周四致函美國國會議員克利什納穆希 (Raja Krishnamoorthi) 表示：「如果美國政府執意推行這項錯誤的關稅計畫，導致波音飛機出口至歐洲價格實質上升，我們將重新評估目前的波音訂單，也不排除改與其他廠商合作。」

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根據現有合約，瑞恩航空預計在 2025 年 3 月前接收最後 29 架 737 MAX 客機，此為 210 架訂單的一部分。此外，該公司還有 150 架 MAX 10 的確定訂單，以及 150 架的選擇權，首批交付預計在 2027 年開始。

歐萊瑞指出，他數日前在一場歐洲會議上與波音高層交流時，對方曾私下表達對飛機「應能豁免關稅」抱有信心。但目前形勢發展仍存高度不確定性，令瑞恩航空感到不安。

據業內人士透露，飛機買賣合約通常不會包含關稅條款，因為該產業數十年來向來未受到貿易壁壘影響。即使未來徵收關稅，也多於交機完成、產權轉移後才會產生，且合約中多為各方各自承擔稅負，未明確涵蓋關稅風險。

此事件發展正值瑞恩航空對波音多項延誤與品質問題感到沮喪之際，雖然歐萊瑞上月接受路透訪問時坦言，過去一年波音交機品質已有顯著改善，但企業擴張仍受限於交機進度。

針對是否可能轉向中國飛機製造商中國商用飛機 (COMAC)，歐萊瑞在函中澄清，自 2011 年以來，瑞恩航空未再與中國商用飛機進行採購對談，但若其機型價格比空中巴士便宜 10% 至 20%，也會「當然考慮」。

不過中國商用飛機目前尚無與 737 MAX 10 等級相當的產品。其 C919 為中短程客機，容量約為 150 至 190 席，不及 MAX 10 最多可載 230 人。空中巴士方面則已表示單走道客機已售罄至 2030 年，產能有限亦成考量。

瑞恩航空長年為波音最大非美籍客戶之一，擁有區域最低採購價格條件，因此該公司態度可能對波音與美國關稅政策形成實質壓力。