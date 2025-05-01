中國AI晶片加速突圍！美封殺輝達H20 華為Ascend 910C搶市崛起

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-01 16:40

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隨著美國政府於 4 月再度升級對中國人工智慧（AI）晶片出口限制，將輝達 (NVDA-US) H20 列入禁運清單，中國晶片巨頭華為 Ascend 910C 正趁勢崛起，成為最佳替代方案。

據報導，美國政府禁止 H20 出口對輝達造成重大財務打擊，光是第一季庫存與採購成本損失就高達 55 億美元，股價一度暴跌超過 6%。與此同時，也加快中國本土業者轉向自研 AI 晶片的腳步。

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值得注意的是，在這波晶片突圍潮中，華為推出的 Ascend 910C 迅速崛起，成為填補輝達 H20 空缺的首選替代方案。

該晶片透過雙 910B 整合設計與架構優化，使推理效能達到輝達 H100 的約 60%。搭配 CloudMatrix 384 集群部署，910C 展現出強大的整體算力。

製程方面，910C 採用中芯國際 (688981-CN) 的 7 奈米 N+2 製程，並搭配 HBM3 高頻寬記憶體，雖然良率仍面臨挑戰，但已展現出突破性成果。

軟體支援方面，華為的異質運算架構 CANN（Compute Architecture for Neural Networks）架構，也正在加快與主流 AI 框架（如 PyTorch、TensorFlow）的兼容整合，並已吸引字節跳動等企業投入實測。

此外，910C 價格僅為輝達 H100 的約三分之一，供應相對穩定，預估 2025 年全年出貨量可突破 80 萬顆。市場分析指出，910C 將成為中國 AI 開發者在雲端運算、製造業、自研大型語言模型等領域的首選解決方案。

與此同時，華為也並未止步，後續還計畫推出 Ascend 910D 與 Ascend 9 等升級版本。910D 將在 2025 年 5 月下旬交付首批樣品，對標輝達 H100 效能；而年底預計量產的 Ascend 9，效能將比 910C 提升 30 到 40%，針對大型語言模型與 MoE 架構進行深度優化，主打雲端與高階 AI 應用。

H20 禁令代表中美在 AI 與晶片領域的競爭進入新階段。中國除了強化自研晶片與算力集群，也對輝達展開反壟斷調查，展現主動出擊姿態。

與此同時，輝達則嘗試降低對中國的依賴，宣布將投資 5000 億美元重建美國 AI 供應鏈，並透過台積電亞利桑那廠生產新一代 Blackwell 晶片。