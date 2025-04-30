【量大強漲股整理】迎接五月份半導體關稅即將揭曉下，【這產業】動起來!!主流股呼之欲出?

鉅亨研報 2025-04-30 17:25

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 16.36 億元，投信賣超 1.79 億元，自營商賣超 81.79 億元，三大法人合計賣超 99.95 億元，其中，投信終止連續五日買超，由買轉賣，自營商連續三日賣超，外資則終止連續三日買超，由買轉賣。

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台股明日因五一勞動節休市，今日加權指數呈現震盪走勢，早盤以下跌 17.24 點開出，在 (2330-TW) 台積電由黑翻紅及金融權值股助攻下，一度拉升近百點，但隨著買氣降溫，盤中漲幅逐漸收斂，指數由紅翻黑，尾盤再度翻紅，終場小漲 2.4 點，收在 20235.03 點，漲幅僅 0.01%，成交金額為 2731.17 億元，台股近期呈現小幅震盪格局，主要在於成交量沒有有效放大，再加上是市場上靜待美國將在五月初宣布半導體關稅，不過到底川普 5/7 晶片關稅要擔心嗎？金研院也說：台灣晶片占不到總量 5%「免驚」；市場最擔心 5 月 7 日公布的「晶片關稅」會不會衝擊 (2330-TW) 台積電等台灣半導體大廠及供應鏈，金融研訓院發表最新報告「信心喊話」，指台灣出口到美國晶片只有 74 億美金，不到總量 5%，報告也提供台灣晶片出口主要國家一表看，直指台灣生產的晶片先到其家國家加工，最後賣到美國，這並不是「洗產地」，要大家「免驚」，若川普對內含台灣晶片的各種進口產品，通通課高關稅，那行政程序將相當困難。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.67%，收在 908 元，(NVDA-US) 輝達 B300 採用台積電 5 奈米製程結合 CoWoS-L 先進封裝技術，透過擴大封裝尺寸整合多顆 GPU，有效突破單一光罩限制，進一步提升晶片整體效能；(2317-TW) 鴻海，下跌 1.05%，收在 141.5 元，未來將聚焦智慧製造、電動車、城市三大平台，導入生成式 AI 與自研大型語言模型，結合全球夥伴強化關鍵技術與解決方案。；(2454-TW) 聯發科，下跌 1.46，收在 1350 元，首季受惠中國補貼政策，帶動手機與消費性電子出貨成長，營收季增與年增，雖受產品組合影響，毛利率小幅下滑，但營收放大帶動單季淨利季增至 295.29 億元，每股盈餘 18.43 元。

盤面焦點屬機器人概念股及工具機族群，(TSLA-US) 特斯拉執行長馬斯克近日宣布將重心回歸本業，並預計 2026 年旗下 Optimus 人形機器人產量將提升至今年的十倍，市場對相關供應鏈前景樂觀，加上台南自動化機械展剛結束，現場多家工具機與 AI 應用廠商展出機器人解決方案，顯示人形機器人產業正快速升溫，機器人概念股陸續傳出接單或合作消息，預期今年有望成為機器人出貨的成長元年，相關供應鏈營收占比將顯著提升，帶動資金關注相關個股表現。

(6215-TW) 和椿，上漲 10.00%，收在 95.7 元，自去年將機器人業務定位為第二成長曲線以來，表現亮眼。2025 年 3 月營收達 2.09 億元，年增 85.81%；第一季營收達 4.87 億元，年增 67.97%，成長動能主要來自機器人相關事業的強勁推升。

(2365-TW) 昆盈，上漲 10.00%，收在 38.50 元，拉丁美洲與亞太兩大區域的新客戶開發已見成效，哥斯大黎加、墨西哥及巴西等地的客戶去年已下三次回購訂單，顯示新客戶逐漸穩定，隨著 Windows 作業系統升級至 Windows 11，預計將引發一波換機潮，進一步推動電腦周邊產品的銷售增長，預期將為今年營運帶來動能。

昨日節目預告的 BBU 新盛力，今天盤中更大漲 + 9% 以上，來到 89.5 元大關!

即將挑戰 9 字頭大關!

(4931-TW) 新盛力，盤中大漲 9.68%，最高來到 89.5 元，受惠於 AI 資料中心對 BBU 備援電池需求激增，帶動今年營運強勁成長。儘管面臨美國關稅壓力，受惠於 90 天寬限期，第二季客戶加速拉貨，業績有望大幅攀升。

迎接五月份半導體關稅即將揭曉下，【這產業】動起來!! 主流股呼之欲出?



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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師