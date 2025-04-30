台股4月上沖下洗狂刷「榜一」紀錄 分析師：最恐慌點已過 維持量縮驚驚漲
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-30 19:29
台股 4 月受美國對等關稅影響，寫多項驚奇與紀錄，不僅創史上單日第一大跌點與史上單日最高漲點，高低點震幅相距更超過 4.000 點，隨關稅談判進展有望，今 (30) 日收 20,235 點，單月僅跌 460 點。分析師點出，4 月指數波動程度「遠超乎」預期，觀察在關稅利空鈍化下，5 月將維持量縮驚驚漲的格局。
大盤在去年 7 月衝高漲至歷史最高 24,416 點，卻在今年 4 月在川普公布對等關稅的壓力下，各界擔憂對台灣課徵 32%，恐致經濟衰退，導致本 (4) 月 7 日創史上單日最慘跌點 2,065 點或跌 9.7%，超過 1,700 檔股票鎖跌停，連高股息 ETF 也罕見鎖跌停。
接著股災爆發後 4 月 9 日，大盤跌至最低 17,306 點，回吐去年至今年初漲幅，單月下跌逾三千點，隨後川普又對 75 個國家暫緩高額關稅 90 天，讓台股在 4 月 10 日展開絕地大反彈，單日狂漲 1608.27 點，創史上最大漲點，包括台積電 (2330-TW) 等多檔個股、ETF 也隨著鎖漲停，4 月底再隨著美科技股走升、關稅談判有望取得進展下，大盤在 4 月底攻上 2 萬點。
統計台股在 4 月，20 個交易日內，寫下史上單日第 1 大、第 3 大跌點，全月有 4 個交易日擠進台股史上前 10 大跌點排名; 也創下史上第 1、第 2 漲點。
國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，4 月台股之所以有這麼大的波動，是「遠超乎」預期，主要是沒有專家會預期，川普對關稅的說法及做法會有這麼大的動作，導致股市有這麼大的波動，目前關稅影響的最恐慌低點就在 17,306 點，指數再破的機會不高。
蔡明翰指出，中長線觀察，隨著全球關稅進入談判階段，最慘的 4 月低點已過，應會逐步反轉向上; 短線上還需留意美國對晶片課稅態度尚未明確，不確定性將造成股市的恐慌下跌。
從籌碼面觀察，蔡明翰表示，融資水位經 4 月整理發酵後已逐步轉佳，雖然近期量能縮至 2,000-3,000 億元，主要是融資退場多，散戶不敢進場，量能若要大增，最重要關鍵點在外資，目前外資偏保守操作，待指數站穩季線後，向上持續上揚，屆時外資有望回到市場。
展望 5 月，蔡明翰表示，中長線在對等關稅的鈍化下，大盤將持續轉好，在量縮下將維持驚驚漲格局。蔡明翰提醒，投資人在外資尚未進場下，可先維持現金為王，手上的資金可待中美關稅、美國晶片課稅消息明確後，逐步分批進場布局。
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