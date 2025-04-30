〈央行理監事會揭密〉考量房價內部有鷹浪 「樂觀其成緊縮力道再加大些」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-30 17:30

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台灣央行今 (30) 日公布第一季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，有理事提到，台灣的低利率環境部分造成房價續漲，在國內通膨持續性仍高的情況下，「若緊縮力道再加大一些，亦樂觀其成」，亦即，央行內部有偏鷹派聲音。

須留意，此會議是在美國宣布對等關稅措施前。

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有位理事指出，台灣長期處於低利率、資金充沛的環境，一方面會外溢至房地產市場，造成房價持續上漲，另一方面在通膨率升高時，會讓實質利率呈現負值；再加上公用事業費率調漲、當前外食和房租類 CPI 年增率預期持續上升，恐進一步引發民眾對通膨的預期上升。

而美國關稅政策是否會引發美國及全球經濟衰退及通膨，尚待觀察，雖維持政策利率不變是目前最合理的選擇，但在國內通膨持續性仍高下，若緊縮力道再加大一些，也樂觀其成。

該名理事直指，維持政策利率不變，恐導致我國通膨率維持在 2% 以上的情況，再持續一段期間。

不過，有理事表態，此時不宜降息，也無立即升息的急迫性，且宜持續密切注意房租和食物類價格等民眾感受最深的物價上漲壓力。