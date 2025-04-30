〈友達法說〉Q1本業轉盈EPS 0.43元 創3年單季新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-30 20:06

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面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日召開法說，公告第一季財報，在本業轉盈、業外同步挹注下，首季稅後純益 32.94 億元，季增 103%，每股純益 0.43 元，創 3 年單季最佳。

友達第一季營收 721.02 億元，季增 5%、年增 21.2%；毛利率 12.2%，季增 4.3 個百分點、年增 8.9 個百分點；營業利益 11.41 億元，創 3 年新高、營益率 1.6%，稅後純益 32.94 億元、每股純益 0.43 元。

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友達說明，第一季顯示科技 (Display) 受惠節慶促銷後供應鏈進行庫存回補、大陸舊換新補貼政策刺激、以及關稅提前拉貨等因素，拉貨動能回升；智慧移動 (Mobility Solution)、垂直場域 (Vertical Solution) 也回溫，整體營收優於過往第一季淡季的表現。