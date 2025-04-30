美元兌日元貶值壓力提前釋放 瑞銀CIO：經濟衰退疑慮漸消 看好直奔144-146
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-30 11:50
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今 (30) 日指出，隨著美國經濟衰退疑慮消退與市場對「海湖莊園協議」的猜測降溫，美元兌日元的貶值壓力已大致提前釋放。未來數周至數月內，美元兌日元可能自當前的 142-143 反彈至 144-146。
根據瑞銀 CIO 最新預測，瑞銀將美元兌日元的 2025 年 6 月、9 月、12 月及 2026 年 3 月預測價分別下調至 144、142、140 與 138，較先前預估的 148、148、145 與 142 明顯下修。此舉反映出市場對美國成長動能與政策不確定性的再評估，尤其是在 4 月 2 日美國宣布實施全面關稅後，美元迅速從 150 下跌至 140。
瑞銀 CIO 表示，隨著川普政府與越來越多貿易對手達成貿易協定，對美國經濟衰退的憂慮預計或將有所緩解。同時，不能排除中美貿易緊張形勢緩和的可能性。從川普和貝森特最新的談話來看，大陸被加徵的稅率或將會從目前的極高水準下降。
隨著對美國經濟衰退的擔憂消退，日元避險需求有望逆轉，尤其是在日元淨多頭頭寸偏高的情況下。最後，市場對「海湖莊園協議」的推測或將消退。鑒於日本經濟在廣場協議之後的痛苦經歷，瑞銀認為簽訂「海湖莊園協定」的可能性不大。
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