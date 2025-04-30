美元兌日元貶值壓力提前釋放 瑞銀CIO：經濟衰退疑慮漸消 看好直奔144-146

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-30 11:50

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瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今 (30) 日指出，隨著美國經濟衰退疑慮消退與市場對「海湖莊園協議」的猜測降溫，美元兌日元的貶值壓力已大致提前釋放。未來數周至數月內，美元兌日元可能自當前的 142-143 反彈至 144-146。

根據瑞銀 CIO 最新預測，瑞銀將美元兌日元的 2025 年 6 月、9 月、12 月及 2026 年 3 月預測價分別下調至 144、142、140 與 138，較先前預估的 148、148、145 與 142 明顯下修。此舉反映出市場對美國成長動能與政策不確定性的再評估，尤其是在 4 月 2 日美國宣布實施全面關稅後，美元迅速從 150 下跌至 140。

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