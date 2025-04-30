昇貿已砸近1.5億元買回庫藏股護盤 10個交易日執行率已達88%

積極由 PCB 相關錫材供應跨入半導體供應鏈的昇貿科技 (3305-TW) 呼應加入 PCB 產業鏈的護盤行列，並自 4 月 17 日起兩個月進場在每股 85 元以下，買回 3000 張庫藏股，將用於轉讓給員工，而昇貿今 (30) 日公布最新執行情形，在 10 個交易日已買回 2647 張，執行率已達 88.23%。