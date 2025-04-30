昇貿已砸近1.5億元買回庫藏股護盤 10個交易日執行率已達88%
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-30 17:38
積極由 PCB 相關錫材供應跨入半導體供應鏈的昇貿科技 (3305-TW) 呼應加入 PCB 產業鏈的護盤行列，並自 4 月 17 日起兩個月進場在每股 85 元以下，買回 3000 張庫藏股，將用於轉讓給員工，而昇貿今 (30) 日公布最新執行情形，在 10 個交易日已買回 2647 張，執行率已達 88.23%。
昇貿科技過去 10 個交易日買回 2647 張庫藏股，平均每股交易價格爲 56.6 元，等於砸下近 1.5 億元護盤，而今天的昇貿科技收盤價報 58.5 元。
由昇貿科技決議進場買回庫藏股的價格區間在 45-85 元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。
除昇貿之外，PCB 產業鏈包括台虹 (8039-TW) 、富喬 (1815-TW)、燿華 (2367-TW)、定穎 (3715-TW)、尖點 (8021-TW) 、金居 (8358-TW) 及邑昇 (5291-TW) 都在執行進場買回庫藏股中，其中台虹、富喬預計買回 1 萬張庫藏股。
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