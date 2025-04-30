鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)TECK-US的目標價調降至47.71元，幅度約4.03%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 00:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)提出目標價估值：中位數由49.71元下修至47.71元，調降幅度4.03%。其中最高估值59.08元，最低估值33.9元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)評價：積極樂觀20位、保持中立3位、保守悲觀1位。
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)今(30日)收盤價為35.44元。近5日股價上漲4.03%，標普指數上漲7.18%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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