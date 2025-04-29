川普將舉辦「投資美國」活動宣揚政績 輝達、禮來等企業高層將出席

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-29 13:40

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白宮將於周三 (30 日) 舉辦活動，以重點介紹在川普上任前 100 天宣布的對美投資。輝達(NVDA-US)、嬌生 (JNJ-US)、現代汽車、豐田汽車和軟銀集團的執行長和高級主管等 20 多位商界領袖預計出席。

白宮官員表示，總統川普計畫在名為「投資美國」(Investing in America) 的活動上，宣傳在其第二任的前 100 天內，在國防、科技、醫療保健和消費品行業以及投資基金領域進行的廣泛投資，並在白宮官邸的門廳展示其產品。

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川普預計將宣揚其政府從各公司獲得的眾多財務承諾，估計總額達 2 兆美元。白宮發言人 Karoline Leavitt 在一份聲明中表示，「川普總統在 100 天內確保的對美投資，比拜登四年任期內還要多」。

其他被強調的投資承諾包括：Damac 集團的 Hussain Sajwani 承諾投入 200 億美元建造新的美國數據中心；軟銀、OpenAI 和甲骨文 (ORCL-US) 的合資企業將投資人工智慧基礎設施，軟銀執行長孫正義預計將出席周三的活動；輝達也承諾在美國製造其人工智慧超級電腦。此外，禮來公司 (Eli Lilly) 先前承諾投資 270 億美元建造四家新製造廠，嬌生則承諾新增投資 550 億美元。

然而，經濟學家對這些高調宣傳的承諾支出是否會實現提出了質疑。一些主要公司表示，在承諾新的投資之前，他們需要更多關於貿易和其他政府規定的細節。通用汽車執行長 Mary Barra 表示：「我需要清晰度，然後我需要一致性」，「要進行這些投資並善盡我們所有者資本的管理責任，我需要了解政策是什麼」。

活動舉行之際，主要零售商和華爾街領袖正警告貿易戰帶來的價格上漲和後果。雖然川普堅稱實施一個多世紀以來最高的美國關稅將會促進國內製造業，但其混亂的推出和不確定性已經擾亂了金融市場和企業。

航空公司、航空航太公司、汽車製造商和零售商都表達了對關稅影響美國製造業和銷售的擔憂。川普政府正在考慮是否降低遭到汽車製造商反對的汽車行業關稅。