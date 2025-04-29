川普：烏克蘭總統願放棄克里米亞 德國防長：美國要求太過分

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-29 10:40

‌



美國總統川普周日（27 日）再次就克里米亞問題表態，稱烏克蘭總統澤倫斯基願放棄克里米亞，作為俄烏達成和平協議的一部分。德國國防部長皮斯托里烏斯同一天表示，美國要求烏克蘭割讓領土的要求太過分。

據《法新社》報導，周日被問及是否認為澤倫斯基準備「放棄」克里米亞時，川普說：「哦，我想是的。」他還向俄羅斯總統普丁喊話，希望俄方停止開火，簽署俄烏和平協議。「我們已經有了協議框架，我相信並且希望他能簽署。」

‌



克里米亞是烏克蘭南端黑海沿岸一處戰略要地，在俄羅斯 2022 年全面侵烏之前，莫斯科就占領這個半島。

皮斯托里烏斯周日接受德國公共廣播聯盟採訪時表示，烏克蘭不應同意川普的最新提議。他說，要求烏克蘭割讓領土的要求太過分，這等同「投降」。

川普與澤倫斯基上周六在梵蒂岡城簡短會晤，討論了無條件停火事宜。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫同日表示，普京上周五確認，準備在沒有任何先決條件的情況下與烏克蘭展開談判。