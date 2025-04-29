量子電腦新戰場！微軟總裁警告川普：美國不能輸給中國

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-29 13:00

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微軟 (MSFT-US) 總裁布拉德 · 史密斯（Brad Smith）週一（28 日）撰文指出，若美國在量子電腦上被中國超越，將對美國的經濟競爭力與國家安全構成重大威脅，並強調，美國總統川普及其政府必須將量子研究列為優先資助項目，否則將難以維持美國在全球科技領域的領先地位。

根據《CNBC》報導，史密斯在文章中警告：「雖然大多數人認為美國仍領先，但我們不能排除中國已經追上，甚至可能出現戰略性突襲的可能性。」這段話強烈凸顯了量子電腦技術未來對國家安全及經濟發展的重要性，並且在科技競爭中具有無可忽視的關鍵性。

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史密斯呼籲川普政府加碼量子研究經費，並更新《國家量子倡議法案》（National Quantum Initiative Act）。此外，史密斯還提出，應該擴展由美國國防高等研究計劃署（DARPA）主導的量子測試計畫，並且加強數理專業人才的培育，特別是加速擁有量子技能的博士移民流程。

儘管微軟未明確指出中國領先量子電腦技術的具體風險，但美國國家安全局（NSA）研究主管 Gil Herrera 曾警告說，若中國率先建成量子電腦，可能會對金融交易的加密安全構成威脅。此外，現有的加密技術也可能被破解，進而暴露像美國核武系統等高度敏感資料，對國家安全造成潛在風險。

隨著人工智慧（AI）技術的爆炸性發展，量子電腦已經成為科技界與投資人積極布局的下一個領域。專家普遍認為，量子計算將成為未來科技的革命性創新，並有可能與當前的 AI 技術齊頭並進，甚至超越其影響力。這使美國在量子研究上的資金投入變得更加迫切。

今年 2 月，微軟也宣布推出最新的量子晶片「Majorana」，聲稱創造了一種新型態的物質來開發原型設備，旨在推動量子電腦的發展。這一進展表明，微軟在量子電腦技術上的研發正在加速，並可能在未來幾年內實現商業化。

量子電腦與傳統電腦的最大區別在於，傳統電腦使用「位元（bit）」進行運算，每個位元只能是 0 或 1；而量子電腦則使用「量子位元（qubit）」，能夠根據機率處於 0 與 1 之間的疊加狀態，使量子電腦能夠同時處理極為複雜的計算問題。

專家指出，量子電腦將能夠解決傳統電腦無法應對的問題，如模擬化學反應、優化物流配送等，並在未來的科研與產業應用領域中發揮巨大的潛力。