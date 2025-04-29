川普上台即將滿100天！怒斥低支持率是假民調

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-29 09:40

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美國總統川普周一（28 日）猛烈抨擊了一項顯示他支持率低迷的民意調查，稱其是「假民調」。

《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）上周發布的民調顯示，僅有 39% 受訪美國人認可川普的執政表現，而「強烈反對」川普的美國人超過 40%。

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《紐約時報》的民調顯示，支持川普的受訪者比例為 42%。《Fox News》上周發布的民調也顯示，美國受訪民眾對川普第二任期的認可度降至 44%，不僅低於其他總統內同一時期，也比川普自己第一任期同一時期低。

川普於今年 1 月 20 日展開第二個總統任期，4 月 30 日將是他執政屆滿 100 天之時。

皮尤研究中心（Pew）的數據顯示，雷根以來的美國歷任總統，執政百日後支持率基本都超過 50%，只有柯林頓和川普例外。39% 也是過去 80 年來美國歷任總統最低執政百日支持率。

川普周一在社交平台 Truth Social 上發文稱：「著名民調專家、業界最受尊敬的民調人士之一約翰 · 麥克勞克林（John McLaughlin）剛剛指出，失敗的《紐約時報》民調以及 ABC/《華盛頓郵報》的民調…… 都是假新聞機構發布的『假民調』。」

麥克勞克林是川普的堅定支持者，長期發布對川普有利的民調結果。

川普指責民調機構和新聞機構患有「川普精神錯亂綜合症」（Trump Derangement Syndrome），這是一個川普及其團隊用來攻擊主流媒體的詞語，意思是強烈反對川普而產生的精神錯亂綜合症。

儘管民調反映民眾對白宮經濟政策的信任度下降，但這種悲觀情緒似乎尚未波及川普的核心支持者群體，他們對川普的忠誠在很大程度上始終如一。