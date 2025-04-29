川普傳將調整汽車關稅政策！車廠可退回先前繳納的稅

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-29 08:28

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據《華爾街日報》報導，多位知情人士透露，美國總統川普預計調整汽車關稅政策，減輕國內汽車製造商負擔。新措施將避免外國製汽車在繳納新關稅的同時，還需支付其他類型的進口稅，同時放寬對美國製造汽車所使用的外國零件關稅，以舒緩業界壓力。

知情人士指出，此次調整代表，已經支付川普新設汽車關稅的車廠，不需再為鋼鐵及鋁材等材料額外負擔關稅，且此措施具有追溯效力，車廠有望申請退回先前已繳納的關稅。據了解，針對外國製成汽車的 25% 關稅已於本月初正式生效。

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同時，美國政府也計畫修改原定於 5 月 3 日生效的汽車零件 25% 關稅政策。根據新方案，車廠可獲得相當於美國製汽車價值 3.75% 的關稅退還，為期一年。第二年退稅比例降至 2.5%，隨後逐步取消。

美國商務部長霍華德 · 盧特尼克（Howard Lutnick）在聲明中表示：「川普總統正與國內汽車製造商及美國工人建立重要夥伴關係，這項協議是貿易政策的重要勝利。」他強調，新政策將獎勵在美國生產的企業，並鼓勵製造商在國內投資與擴產。

隨著川普上任百日，川普預計將於週二（29 日）晚間，在密西根州底特律郊外舉行集會時正式宣布此項政策。選在汽車重鎮舉行活動，展現其白宮對汽車產業的高度重視與支持。