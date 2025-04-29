馬斯克大膽預測：5年內機器人將超越人類最頂尖外科醫生

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-29 08:40

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美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克再出驚人預測，周一（28 日）他在社交平台 X 上表示，機器人將在幾年內超越優秀人類外科醫生，並在約 5 年內超越人類最頂尖外科醫生。

馬斯克是在回覆科技評論員 Mario Nawfal 宣傳機器人手術室的帖子時作出上述預測。他進一步解釋，稱旗下腦機接口公司 Neuralink 在進行腦機接口電極植入時，必須借助機器人操作，原因是人類醫生難以達到需要的速度與精度。

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他以 Neuralink 的 R1 機器人為例，該機器人能在大約 15 分鐘內將 64 根發絲般細電極絲插入大腦皮層，並以微米級精度避開血管。

Neuralink 於 2016 年創立，專注於腦機接口技術研發，核心產品 N1 晶片是一款可植入大腦的設備，致力於實現人腦與機器交互。

去年 Neuralink 首次通過機器人 R1 將硬幣大小的 N1 晶片成功植入人類大腦。目前 R1 機器人仍是 Neuralink 首批人體臨床試驗 PRIME 的關鍵部分，該試驗旨在評估一系列腦機接口設備在人體上的性能。

除了 Neuralink 在腦機接口植入方面成功實踐，諸多研究和試驗成果也為馬斯克上述預測提供支撐。例如，約翰霍普金斯大學的智慧組織自主機器人，能夠以超高準確性縫合豬腸，精度可與經驗豐富的外科醫生相媲美，甚至更勝一籌。

今年 1 月《外科內窺鏡》期刊發布的一項研究表明，在複雜肝臟手術中，與傳統開放手術相比，機器人手術的併發症更少。同行評議分析報告也指出，當前算法引導下的縫合和螺釘放置，在準確性與一致性上優於人類平均水準。

事實上，這並非馬斯克首次對機器人的未來進行預言。長期以來，他堅信人工智慧與機器人技術將深刻改變人類生活與社會發展。此前，他也曾提及機器人在其他領域將取得重大突破，如在重複性、規律性強的工作中，機器人將逐步取代人力。

不過，部分網友質疑馬斯克的觀點，認為外科手術不僅需要精準操作，更需要醫生具備臨機應變的決策能力、對患者的同理心等，機器人難以企及。