馬斯克「干政」恐痛失關鍵市場 紐約州擬撤銷特斯拉直營豁免

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-29 11:50

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據悉，特斯拉在紐約州電動車市場佔據重要地位，目前該州註冊的全電動汽車中，特斯拉汽車佔了一半，若紐約州直銷禁令得以實施，特斯拉可能在全球市場面臨更大的競爭壓力。

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在美國大部的州，車廠必須透過第三方經銷商販售車輛，不能自己開店直接賣給消費者的。這是一套長期存在的「經銷商保護法律」，目的是保護地方經銷商的生存權益，也避免製造商直接與經銷商競爭。

但是，特斯拉的銷售模式跟傳統車廠不同，它堅持「直營模式」，不透過傳統經銷商。這個銷售模式在美國許多州都引起了法律上的爭議，在紐約州，特斯拉過去經過各種談判，最終在 2014 年時，獲得了一個「立法豁免」（Legislative Waiver），允許特斯拉在紐約州經營五家直營據點，不需要透過經銷商體系，而且這個豁免是特別為特斯拉量身打造的例外，其他車廠不能直接開店賣車。

當年幫助特斯拉取得豁免的議員法伊（Patricia Fahy），如今也是推動撤銷豁免的人。她現在提案，於 2026 年前收回特斯拉的 5 張直銷許可證，把這些許可證重新分配給其他電動車製造商。

外媒報導，過去 12 年來，法伊一直支持特斯拉挑戰紐約州經銷商制度，但在馬斯克表態支持川普（，甚至親自進入川普政府建立的「政府效率部」（DOGE）後，法伊便不再支持特斯拉。

法伊受訪時坦承，她改變了支持特斯拉的立場。並批評川普政府取消所有電動車基礎設施和應對氣候變化的資金撥款，而馬斯克是政府的成員之一，質疑為何還要允許特斯拉享有不公平的壟斷優勢。