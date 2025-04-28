鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估下修至4.9元，預估目標價為104.59元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元下修至4.9元，其中最高估值6.45元，最低估值4.13元，預估目標價為104.59元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.45(6.45)
|8.32
|10.56
|9.39
|最低值
|4.13(4.4)
|5.8
|7.65
|9.39
|平均值
|4.97(5.47)
|6.61
|8.43
|9.39
|中位數
|4.9(5.5)
|6.6
|8.1
|9.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|87.05億
|91.55億
|95.69億
|102.84億
|最低值
|80.22億
|83.06億
|86.51億
|102.84億
|平均值
|82.79億
|86.67億
|90.82億
|102.84億
|中位數
|82.35億
|86.06億
|89.54億
|102.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.09
|7.14
|9.21
|5.88
|5.00
|營業收入
|37.81億
|72.20億
|88.12億
|75.21億
|83.97億
詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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