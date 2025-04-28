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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估下修至4.9元，預估目標價為104.59元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元下修至4.9元，其中最高估值6.45元，最低估值4.13元，預估目標價為104.59元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.45(6.45)8.3210.569.39
最低值4.13(4.4)5.87.659.39
平均值4.97(5.47)6.618.439.39
中位數4.9(5.5)6.68.19.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值87.05億91.55億95.69億102.84億
最低值80.22億83.06億86.51億102.84億
平均值82.79億86.67億90.82億102.84億
中位數82.35億86.06億89.54億102.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.097.149.215.885.00
營業收入37.81億72.20億88.12億75.21億83.97億

詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTFII

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