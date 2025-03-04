鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估下修至5.87元，預估目標價為122.62元
鉅亨網新聞中心 2025-03-04 00:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.99元下修至5.87元，其中最高估值7.26元，最低估值5.4元，預估目標價為122.62元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.26(7.26)
|9.47
|11.46
|9.73
|最低值
|5.4(5.4)
|6.7
|7.9
|9.73
|平均值
|5.95(6.04)
|7.63
|9.2
|9.73
|中位數
|5.87(5.99)
|7.55
|8.71
|9.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.45億
|97.77億
|99.21億
|106.93億
|最低值
|75.19億
|78.01億
|89.00億
|106.93億
|平均值
|85.21億
|89.52億
|94.56億
|106.93億
|中位數
|85.93億
|89.72億
|95.02億
|106.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.09
|7.14
|9.21
|5.88
|5.00
|營業收入
|37.81億
|72.20億
|88.12億
|75.21億
|83.97億
詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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