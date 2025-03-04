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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估下修至5.87元，預估目標價為122.62元

鉅亨網新聞中心 2025-03-04 00:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.99元下修至5.87元，其中最高估值7.26元，最低估值5.4元，預估目標價為122.62元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.26(7.26)9.4711.469.73
最低值5.4(5.4)6.77.99.73
平均值5.95(6.04)7.639.29.73
中位數5.87(5.99)7.558.719.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.45億97.77億99.21億106.93億
最低值75.19億78.01億89.00億106.93億
平均值85.21億89.52億94.56億106.93億
中位數85.93億89.72億95.02億106.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.097.149.215.885.00
營業收入37.81億72.20億88.12億75.21億83.97億

詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTFII

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