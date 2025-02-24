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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International IncTFII-US的目標價調降至125.44元，幅度約7.08%

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)提出目標價估值：中位數由135元下修至125.44元，調降幅度7.08%。其中最高估值180元，最低估值105元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予TFI International Inc評價：積極樂觀13位、保持中立5位、保守悲觀2位。

TFI International Inc今(24日)收盤價為94.71元。近5日股價下跌7.08%，標普指數下跌1.66%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TFII市場預估目標價

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TFI International Inc94.71-6.67%

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