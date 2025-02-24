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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估下修至5.99元，預估目標價為125.44元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.1元下修至5.99元，其中最高估值7.7元，最低估值5.4元，預估目標價為125.44元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.7(7.7)9.511.469.73
最低值5.4(5.4)6.77.99.73
平均值6.13(6.31)7.859.29.73
中位數5.99(6.1)7.688.719.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.45億97.77億99.21億106.93億
最低值81.62億85.12億89.00億106.93億
平均值86.35億90.70億94.56億106.93億
中位數86.63億90.31億95.02億106.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.097.149.215.885.00
營業收入37.81億72.20億88.12億75.21億83.97億

詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTFII

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