鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International IncTFII-US的目標價調降至100元，幅度約4.28%
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 04:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)提出目標價估值：中位數由104.47元下修至100元，調降幅度4.28%。其中最高估值165元，最低估值80.69元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予TFI International Inc評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀2位。
TFI International Inc今(29日)收盤價為79.7675元。近5日股價上漲4.28%，標普指數上漲4.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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