鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International IncTFII-US的目標價調降至142.38元，幅度約10.27%
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)提出目標價估值：中位數由158.67元下修至142.38元，調降幅度10.27%。其中最高估值180元，最低估值105元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予TFI International Inc評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀1位。
TFI International Inc今(21日)收盤價為101.48元。近5日股價下跌10.27%，標普指數上漲0.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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