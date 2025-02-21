search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International IncTFII-US的目標價調降至142.38元，幅度約10.27%

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)提出目標價估值：中位數由158.67元下修至142.38元，調降幅度10.27%。其中最高估值180元，最低估值105元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予TFI International Inc評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀1位。

TFI International Inc今(21日)收盤價為101.48元。近5日股價下跌10.27%，標普指數上漲0.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股TFII市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
TFI International Inc97.42-4.00%

延伸閱讀


Empty