〈台幣〉外資回頭 連2升至32.465元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-28 17:22

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隨著台股收復 2 萬點關卡，外資連續 2 個交易日買超，新台幣今 (28) 日偏強整理，終場收在 32.465 元，升值 6.1 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 8.59 億美元。

新台幣今日以 32.51 元、升值 1.6 分開出後，雖一度走貶至 32.54 元，但隨著台股轉強、收復 2 萬點關卡，匯價逐漸走高，最高來到 32.45 元，升值 7.6 分，終場收在 32.465 元，升值 6.1 分，全日高低價差 9 分。

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觀察主要亞幣，走勢明顯分歧，韓元再度重挫約 0.4% 上下，泰銖貶逾 0.3%，人民幣貶 0.18%，星元在平盤附近波動，日元微升 0.05% 左右，新台幣升值 0.19%。

元大投顧表示，美國總統川普屢次呼籲聯準會應該要降息，並狠批其動作遲緩，聯準會近日對貨幣政策取向已開始釋出分歧看法，市場高度關注聯準會於 5 月 6 日至 7 日舉行的會議結果。