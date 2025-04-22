「賣出美國」情緒高漲 日元升破140心理關卡

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-22 16:58

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由於聯準會獨立性受到威脅、關稅不安情緒加劇以及日美財長會晤在即，日元 / 美元 (JPYUSD) 兌美元匯率升破 140 心理關卡。

日元兌美元匯率 22 日盤中勁升 0.7%，至 139.93 日元，為去年 9 月以來圳高價位，成為表現最好的 G10 貨幣。此前，日元曾短暫在 140 附近左右盤整，一些交易員認為這是防禦性選擇權的布局位置。

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川普掀起的貿易戰提振了避險資產的需求，日元本月迄今已上漲近 7%。

此外，川普「炒了」聯準會主席鮑爾的可能性令投資人感到擔憂，加劇了美元拋售。《華爾街日報》報導稱，如果聯準會不盡快降息，川普將把貿易戰的經濟影響歸咎於聯準會。

鑑於美元下跌壓力比預期更重，高盛開出第一槍，喊日元年底不排除升至 130；野村證券將日元兌美元年底目標價升至 137.5，瑞穗證券則將預估調升至 133。

高盛還警告，若日元持續走強至 130 關卡，日本央行可能不得不考慮暫停升息步伐。

東海東京情報研究所高級固定收益和外匯策略師 Hideki Shibata 表示，如果日元明確突破 140 大關，或去年 9 月觸及的 139 中段水準，將更容易使技術因素觸發日元買盤和美元賣盤，從而加速日元升值。

彭博策略師 Market Cranfield 指出，美元兌日元跌破了 140 關口，儘管目前仍遲疑是否進一步下探。不過，整體「拋售美國資產」趨勢並未消退，這意味著日元的升值可能還會持續一段時間。

據商品期貨交易委員會 (CFTC) 截至 4 月 15 日的數據，資產管理公司和槓桿基金的日元淨多頭部位攀升至新高。投資者密切關注本周日本財務大臣加藤勝信和美國財政部長貝森特的會談。