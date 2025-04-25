〈房產〉饕客吃出新高度 Q1全台餐飲飲料店營業額逾2700億刷新紀錄

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-25 11:39

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台灣美食眾多，且民眾又以外食為主，致使餐飲業商機蓬勃發展，房仲業者盤整經濟部數據，2025 年第一季餐飲業單季營業額達 2739.8 億元，創下自 1999 年以來單季歷史最高紀錄，其中餐館、飲料店等兩大業種，營業額更是突破單季新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，餐飲業為國內店面市場一大主力，近期隨著相關產業發展火熱，知名商圈店租行情有望持續上揚。

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由經濟部統計，餐飲業 2025 年第一季營業額達 2739.8 億元，其中餐館 2,235.3 億元、外燴及團膳承包業 165.8 億元與飲料店 338.6 億元，而整個餐飲業與餐館、飲料店的第一季營業額，都創下有統計以來的單季歷史新高。賴志昶分析，2025 年首季餐飲業即開出紅盤，主要有三大原因，首先是第一季適逢春節等因素，連續假日眾多，民眾出遊與外食等活動盛行，進而衝高餐飲業營業額。

此外，近年來在疫情解封後，全台各大商圈人潮回流，又有國外觀光客湧入，更是助長餐飲業買氣；最後，近年來受國際局勢等因素衝擊，全台通膨致使各行業營業成本上漲，在此情況之下，餐飲業不得不調高單價，此因素也讓整體產業營業額升高。

賴志昶指出，雖說餐飲業看似營業額持續上揚，但另據財政部數據，餐飲業營業家數截至最新 2025 年 2 月資料，全台共達 17 萬 3349 家，與 2023 年同期相比，增幅達到 6.1%，顯示國內店家仍呈現持續成長，在僧多粥少情況之下，國內餐飲業競爭力道將加劇，顯見在一片榮景下，內外在環境的經營壓力不容小覷。