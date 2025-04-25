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鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.55元，預估目標價為8.47元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.57元下修至0.55元，其中最高估值0.68元，最低估值0.46元，預估目標價為8.47元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.68(0.68)0.730.730.74
最低值0.46(0.46)0.450.460.49
平均值0.56(0.57)0.590.630.61
中位數0.55(0.57)0.610.680.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值267.65億276.17億283.46億257.08億
最低值243.04億241.29億243.65億257.08億
平均值253.52億257.12億261.41億257.08億
中位數253.24億258.03億262.80億257.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.570.790.56-0.75--
營業收入252.47億270.61億268.33億248.07億234.45億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERIC

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