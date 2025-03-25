鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信ERIC-US的目標價調升至8.02元，幅度約3.56%
鉅亨網新聞中心 2025-03-25 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對愛立信(ERIC-US)提出目標價估值：中位數由7.75元上修至8.02元，調升幅度3.56%。其中最高估值10元，最低估值5.23元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予愛立信評價：積極樂觀7位、保持中立11位、保守悲觀8位。
愛立信今(25日)收盤價為8.22元。近5日股價下跌3.56%，標普指數上漲1.63%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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