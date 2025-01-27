鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為7.60元
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.54元，其中最高估值0.79元，最低估值0.37元，預估目標價為7.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.79(0.79)
|0.71
|0.73
|最低值
|0.37(0.37)
|0.45
|0.47
|平均值
|0.55(0.54)
|0.57
|0.63
|中位數
|0.54(0.53)
|0.59
|0.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|244.99億
|252.83億
|264.25億
|最低值
|223.01億
|223.69億
|233.63億
|平均值
|233.92億
|239.67億
|246.22億
|中位數
|235.22億
|238.53億
|242.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.57
|0.79
|0.56
|-0.75
|--
|營業收入
|252.47億
|270.61億
|268.33億
|248.07億
|234.45億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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