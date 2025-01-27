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鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為7.60元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.54元，其中最高估值0.79元，最低估值0.37元，預估目標價為7.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.79(0.79)0.710.73
最低值0.37(0.37)0.450.47
平均值0.55(0.54)0.570.63
中位數0.54(0.53)0.590.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值244.99億252.83億264.25億
最低值223.01億223.69億233.63億
平均值233.92億239.67億246.22億
中位數235.22億238.53億242.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.570.790.56-0.75--
營業收入252.47億270.61億268.33億248.07億234.45億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERIC

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