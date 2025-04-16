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鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為8.35元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.54元，其中最高估值0.68元，最低估值0.43元，預估目標價為8.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.68(0.71)0.730.730.74
最低值0.43(0.37)0.450.460.49
平均值0.55(0.53)0.580.620.61
中位數0.54(0.52)0.580.680.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值267.65億276.17億283.46億257.08億
最低值233.99億239.52億243.65億257.08億
平均值251.73億255.45億260.92億257.08億
中位數252.49億256.25億261.95億257.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.570.790.56-0.75--
營業收入252.47億270.61億268.33億248.07億234.45億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERIC

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