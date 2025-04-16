鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為8.35元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.54元，其中最高估值0.68元，最低估值0.43元，預估目標價為8.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.68(0.71)
|0.73
|0.73
|0.74
|最低值
|0.43(0.37)
|0.45
|0.46
|0.49
|平均值
|0.55(0.53)
|0.58
|0.62
|0.61
|中位數
|0.54(0.52)
|0.58
|0.68
|0.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|267.65億
|276.17億
|283.46億
|257.08億
|最低值
|233.99億
|239.52億
|243.65億
|257.08億
|平均值
|251.73億
|255.45億
|260.92億
|257.08億
|中位數
|252.49億
|256.25億
|261.95億
|257.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.57
|0.79
|0.56
|-0.75
|--
|營業收入
|252.47億
|270.61億
|268.33億
|248.07億
|234.45億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為7.77元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為7.60元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信ERIC-US的目標價調升至8.02元，幅度約3.56%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信ERIC-US的目標價調升至8.35元，幅度約4.1%
上一篇
下一篇