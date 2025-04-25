〈台幣〉持穩收升0.3分 量縮觀望反映風險意識

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-25 17:36

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台北匯市今 (25) 日持續處狹幅整理格局，並未受到美股大漲、台股反彈的激勵，新台幣終場收在 32.526 元、升值 0.3 分，台北外匯經紀公司成交值 10.23 億美元；統計一周來新台幣升值幅度 0.29%。

新台幣今日以 32.5 元、升值 2.9 分開出後，一度貶至 32.54 元，隨即呈現升值走勢，最高來到 32.471 元，全日高低價差 6.9 分。

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觀察主要亞幣，不同於新台幣狹幅整理，韓元一度重挫逼近 0.6%，日元也貶值達 0.4%，星元和泰銖貶幅在 0.2% 上下，美元指數則反彈約 0.3%。

統一投顧分析，美國聯準會主席鮑爾立場偏鷹派，但聯準會官員釋出 6 月降息訊號，其中，聯準會理事華勒表示，若就業市場出現實質惡化，將支持提早啟動降息，而克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克也說明，若經濟數據明確，聯準會可能在 6 月降息。

另一方面，美中關稅戰有好消息傳出，傳中國政府似乎已悄悄取消對部分美國半導體徵收的 125% 報復性關稅。