中國財長：中方主張透過平等對話解決貿易、關稅爭議

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-25 11:00

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二十國集團（G20）主席國南非 4 月 23 日至 24 日在美國華盛頓舉行今年第二次 G20 財長和央行總裁會議，討論全球宏觀經濟形勢和金融穩定、國際金融架構、促進非洲增長和發展等議題，中國財政部部長藍佛安出席會議，副部長廖岷陪同參會。

據中國財政部周五（25 日）發布的聲明，藍佛安表示，當前世界經濟成長動能不足，關稅戰、貿易戰進一步影響經濟金融穩定。中方堅定維護以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，主張通過平等對話協商解決貿易和關稅爭議，也堅定維護自身正當權益。

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藍佛安說，各方應通過加強多邊合作，進一步完善國際經濟金融體系，積極推動多邊開發銀行改革，有效推進國際復興開發銀行股權審議，務實完善《緩債倡議後續債務處理共同框架》實施，激勵國際金融機構和私營部門為脆弱國家因應債務和流動性挑戰提供更多支持。

藍佛安認為，各方應為非洲發展匯聚更多資源，加強非洲機構能力建設，以數位化和綠色轉型為契機，為非洲經濟成長注入新動能。