美國3月成屋銷售降至2009年以來最低 房價中位數創同期新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-25 13:40

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根據全美房地產經紀人協會 (NAR) 最新報告，美國 3 月份的成屋銷售呈現下滑趨勢，但房價中位數則創下 3 月份的歷史新高。

數據顯示，經季節性調整後，3 月份的成屋銷售總數較 2 月份下降了 5.9%，年銷售速度為 402 萬戶，較去年同期減少 2.4%。這是自 2009 年以來最緩慢的 3 月銷售速度。

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NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 指出，高抵押貸款利率導致的購房負擔能力挑戰是銷售持續低迷的主因。「目前住宅流動性處於歷史低位，這預示著社會經濟流動性下降的可能性令人擔憂」。

銷售量在美國所有 4 個主要區域都出現了月度下降，其中西部地區跌幅最大，超過 9%。

房價方面，3 月份所有房型的成屋房價中位數來到 403,700 美元，較去年同期上漲了 2.7%。這是連續第 21 個月房價年增長，並創下 3 月份的歷史新高。儘管如此，這個年增幅是自去年 8 月以來最小的，並且自去年 12 月以來持續縮小。

Yun 表示，住宅房地產中的家庭財富持續攀升，總估值達 52 兆美元。

市場庫存有所增加，3 月底待售成屋總庫存達 133 萬戶，較 2 月增加 8.1%，較去年同期更增加了 19.8%。按當前銷售速度計算，這相當於 4.0 個月的供給量，仍低於被視為買賣雙方市場平衡的 6 個月供給量。

其他數據顯示，首購族占 3 月銷售的 32%，與去年同期持平。現金銷售占總交易量的 26%，低於 2 月和去年同期。投資者或購買第二套住房的買家占銷售的 15%，與去年同期持平。