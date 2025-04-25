美國加州擠下日本 躍全球第4大經濟體

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-25 09:26

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美國加州州長紐森周四（24 日）在社交平台 X 上發帖，稱美國第一經濟大州加州已經擠下日本，成為世界第四大經濟體。

紐森帖子中的圖片數據顯示，在 2024 年全球名義國內生產毛額（GDP）排名中，加州已經超過了日本，排名全球第四，前三名分別是美國、中國和德國。

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加州長期是美國第一經濟大州、第一製造業大州，2023 年名義 GDP 接近 3.9 兆美元，當時排名全球第五。

在經濟方面，紐森一直主張與中國展開合作，擴大貿易，甚至公開表示過「中國越成功，世界就越成功」，與美國總統川普的經濟政策可謂針鋒相對。

2024 年加州進出口貿易總額接近 6,750 億美元。墨西哥、加拿大和中國是加州三大出口目的地，佔 2024 年加州 1,830 億美元出口商品總額三分之一以上。

此前有美媒報導，在川普宣布「對等關稅」政策之後，紐森便指示加州政府與國際貿易夥伴建立新的戰略關係，強調「加州不是華盛頓」，美國聯邦政府的關稅政策「不代表美國人民意願」。

川普挑起的關稅戰給加州農業、航運、電商等產業帶來極大壓力，擾亂加州企業供應鏈，大幅推高加州政府與民眾的工作、生活成本，給加州經濟帶來數十億美元損失。