德國財長：A計畫仍是和美國談成關稅協議

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-24 17:20

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德國財政部長庫基斯 (Joerg Kukies) 周四 (24 日) 表示，德國與美國在貿易關稅問題上，A 計畫仍是歐盟能與美國達成協議，降低進口關稅，但如果失敗，德國支持採取反制措施。

庫基斯對德國廣播公司表示：「我們的立場很簡單：A 計畫是我們想要達成協議，關稅應該下降而不是上升。」但他表示，如果這不起作用，他支持歐盟的「B 計畫」，即採取反制措施。

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庫基斯強調，降低關稅不確定性的努力刻不容緩，因為持續的不確定性正影響美德兩國經濟。他認為目前難以預測何時會有具體談判，以及妥協所需時間。

德國經濟過去兩年陷入低迷，是 G7 中唯一未實現增長的成員。庫基斯警告，美國關稅恐對德國經濟造成顯著打擊，可能導致連續第 3 年衰退。這些評論凸顯解決關稅問題的緊迫性。

此外，庫基斯表示，德國在國家陷入困境時從未停止支出。