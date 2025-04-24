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鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至2.43元，預估目標價為52.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.53元下修至2.43元，其中最高估值3.81元，最低估值1.97元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.81(3.81)4.473.63
最低值1.97(2.17)2.032.04
平均值2.57(2.64)2.912.97
中位數2.43(2.53)2.823.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值126.07億133.89億142.20億
最低值114.76億120.81億126.13億
平均值120.04億126.98億134.73億
中位數120.59億126.67億136.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.21-1.262.401.601.96
營業收入36.12億42.34億41.10億103.72億112.98億

詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLVS

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