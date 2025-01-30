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鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.6元，其中最高估值3.6元，最低估值2.19元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.6(3.6)3.943.75
最低值2.19(2.5)2.442.9
平均值2.64(2.73)3.013.3
中位數2.6(2.67)2.923.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值127.46億134.33億140.70億
最低值118.50億123.30億129.20億
平均值122.92億129.46億134.03億
中位數123.85億128.85億132.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.21-1.262.401.60
營業收入36.12億42.34億41.10億103.72億

詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLVS

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