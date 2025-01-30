鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.6元，其中最高估值3.6元，最低估值2.19元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.6(3.6)
|3.94
|3.75
|最低值
|2.19(2.5)
|2.44
|2.9
|平均值
|2.64(2.73)
|3.01
|3.3
|中位數
|2.6(2.67)
|2.92
|3.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|127.46億
|134.33億
|140.70億
|最低值
|118.50億
|123.30億
|129.20億
|平均值
|122.92億
|129.46億
|134.03億
|中位數
|123.85億
|128.85億
|132.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.21
|-1.26
|2.40
|1.60
|營業收入
|36.12億
|42.34億
|41.10億
|103.72億
詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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