鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至2.53元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 00:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.61元下修至2.53元，其中最高估值3.81元，最低估值2.17元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.81(3.81)
|4.47
|3.63
|最低值
|2.17(2.17)
|2.41
|2.39
|平均值
|2.64(2.68)
|3.01
|3.08
|中位數
|2.53(2.61)
|2.92
|3.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|126.07億
|133.89億
|142.20億
|最低值
|112.88億
|120.70億
|129.21億
|平均值
|120.55億
|127.62億
|135.17億
|中位數
|120.90億
|127.17億
|136.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.21
|-1.26
|2.40
|1.60
|1.96
|營業收入
|36.12億
|42.34億
|41.10億
|103.72億
|112.98億
詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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